Este domingo, pelas 21 horas, a dupla internacional Sandra&Ricardo actua na Semana Gastronómica de Machico.

Com o projeto ‘#JuntosSomos+’, os cantores reúnem num só palco a Banda Municipal ao Grupo Folclórico de Machico, assim como aos Mariachi México Madeira e a outros tantos artistas, numa simbiose musical que procura valorizar o talento local e homenagear as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo.

“É um orgulho voltar a Semana Gastronómica e ainda mais ser responsáveis da criação de espaços para o intercâmbio artístico. Gostamos de trabalhar em grande e a integração é a palavra chave dos últimos tempos. Unidos a força é maior, é essa a mensagem que queremos deixar”, revelou a cantora Sandra que recentemente regressou, junto ao seu irmão, de uma ‘tournée’ pela África do Sul.

Assim mesmo a dupla agradece à Câmara Municipal de Machico e a todas as instituições que têm apoiado este e o projecto ‘Herança Semeada’, desenvolvido com bandas e orquestras, em vários concelhos da Região. “São projectos que têm anos a ser estudados e desenvolvidos, até em outras latitudes, tentamos ser uma ponte de ligação e a Madeira não podia ficar atrás. Lamentável é que hajam ainda concelhos que não invistam na cultura nem na divulgação do ‘local’ quando são importantes a motivação e a visão de retribuição dos residentes para a preservação das tradições e costumes de uma comunidade”, destacou o cantor Ricardo.

Entretanto, neste verão, os artistas Sandra&Ricardo preparam vários espectáculos, tanto dentro, como fora de Portugal, assim mesmo o espectáculo ‘#JuntosSomos+ #24Aniversário’, que decorrerá no Auditório do Jardim Municipal do Funchal, na próxima sexta-feira 17 de Agosto, às 21 horas. “A todos pedimos que levem a bandeira do seu pais de origem para fazermos uma grande festa multicultural”, finalizou a dupla.