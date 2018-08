Dorina Frati actua no Festival Internacional de Bandolins da Madeira

A bandolinista Dorina Frati é a convidada especial do 33.º Encontro Regional de Tunas e Orquestras de Bandolins da Madeira, inserido no III Festival Internacional de Bandolins da Madeira, a decorrer nos dias 30 de Novembro e 1 de Dezembro no Teatro Municipal Baltazar Dias. Este ano está prevista uma edição “mais clássica”.

Além dos concertos, está prevista a realização de um workshop com os músicos internacionais presentes nesta edição. “Este evento vem no propósito da criação de pontes de comunicação e intercâmbio cultural entre a nossa cultura musical associada ao bandolim, com o resto do país e mundo”, refere a Associação de Bandolins da Madeira, responsável pela organização.

Entre os grupos presentes estará a Orquestra de Bandolins da Madeira.