Dia do Emigrante aborda ‘A nova vaga da migração’

Há uma década e meia que a freguesia da Ilha celebra os emigrantes com a realização de uma festa em sua homenagem. A festividade regressa à localidade no dia 12, para a XV edição do Dia do Emigrante, organizada pela Casa do Povo local, este ano tendo a conferência como tema a ‘A nova vaga da migração’. Este ano a aposta foi em artistas regionais.

A conferência é um dos pontos altos da celebração. Pelo Centro Cívico da Ilha vão passar Inês Mendonça, responsável pela rede Eures na Madeira, será a oradora, num momento de partilha acompanhado ainda por Sandra Vilanova, vereadora da Câmara Municipal da Ribeira Brava.

Além da conversa, está prevista a apresentação do livro ‘Emigração Madeirense para a Venezuela (1940-1974)’ de Joselin da Silva de Nascimento Gomes.

O programa é mais alargado, começa pelas 11 horas com a actuação de André Brito. Seguem-se Avelino e Daniel Alves na lista de actuações, a anteceder o programa de rádio Abraço da Madeira, transmitido em directo.

O Governo estará representado pelo vice-presidente, que marcará presença a partir da 15h15, isto depois da recepção às entidades oficiais, aos locais, visitantes e em particular aos emigrantes.

O resto da tarde inclui mais animação, com grupos locais, com o Grupo de Concertinas da Casa do Povo da Ribeira Brava, Grupo Folclórico do Centro Cultural de Santo António, AoAkaso, Catarina Melim & Bailarinas, Zé Alberto e Mónica Ascensão e ainda Márcio Amaro. A fechar, música de dança com o DJ Andy Lux.