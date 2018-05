Danilo Fernandes apresenta amanhã novo caderno da colecção ‘O Trilho’

É já amanhã, dia 5 de Maio, que o Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova irá apresentar o Caderno N.º 4 (Edição Especial), da Colecção ‘O Trilho’, do Núcleo Museológico de Arte Popular, intitulado ‘Eleutério Gonçalves Martins de Nóbrega – Um Enciclopédia Viva’ – Mourisca com História. A autoria é de Danilo José Fernandes com prefácio de Thierry Proença dos Santos. A edição está a cargo do Grupo de Folclore e Etnográfico da Boa Nova.

A apresentação está marcada para as 10 horas, no Auditório do Centro Cívico de Santa Maria Maior, no Funchal.

Esta publicação está aliada ao projecto do Núcleo Museológico da Instituição, inaugurado há onze anos e conta já com cinco trabalho publicado nos últimos dois anos. A tiragem contou com os apoios dos Municípios da Ribeira Brava, Câmara de Lobos e Machico e das Juntas de Freguesia de Santa Maria Maior e de São Gonçalo.