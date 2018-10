Dançando com a Diferença inicia amanhã projecto +Inclusão Escolas

O projeto +Inclusão Escolas arranca amanhã, pelo segundo ano consecutivo, numa parceria com a Secretaria Regional de Educação. O ponto de partida dá-se pelas 17h30, na escola Horácio Bento Gouveia, com o objectivo focado no desenvolvimento da autonomia e de actividades da vida diária.

Segundo a direcção artística do Dançando com a Diferença, este trabalho é algo “intrínseco às práticas do Dançando com a Diferença e visa complementar todas as actividades desenvolvidas no âmbito da dança”.

A autonomia no desenvolvimento de actividades da vida diária é uma das competências de base para o desenvolvimento pessoal e social necessárias às actividades mas, principalmente, para a plena inclusão social dos alunos, como a percepção e a compreensão das necessidades dos cuidados pessoais com a apresentação e higiene básica, o desenvolvimento das rotinas das actividades domésticas, a utilização dos transportes públicos e a gestão do tempo segundo as tarefas a desempenhar. Estes são alguns dos exemplos de actividades desenvolvidas no +Inclusão Escolas, sempre num contexto aproximado do que encontram na vida real.

Os treinos de autonomia no desenvolvimento de actividades da vida diária acontecem na sede do Dançando com a Diferença juntamente com a realização de aulas de Dança Inclusiva nas instalações da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclo Horácio Bento Gouveia, abrangendo um total de 43 alunos com e sem deficiência, numa parceria entre o Dançando com a Diferença e a Secretaria Regional de Educação.

Na primeira actividade prática do projecto, que será realizada amanhã às 17h30 na Escola Horácio Bento Gouveia, serão apresentados à comunidade escolar todos os objectivos e acções delineadas para o ano lectivo 2018-2019.