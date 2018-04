Dançando com a Diferença acolhe mais debates sobre acesso à Cultura

O Funchal junta-se a Évora, Lisboa, Porto, S. Brás de Alportel e Vila Nova de Famalicão para discutir se ‘Podem as organizações culturais fazer política? Devem?’.

Trata-se de mais uma iniciativa da acesso Cultura que terá lugar na Região Autónoma da Madeira, devido à colaboração do Dançando com a Diferença.

O debate terá lugar já no próximo dia 17 de Abril, pelas 18h30, na Sede do grupo Dançando com a Diferença.

Os debates começaram em Outubro de 2013 discutindo o ‘Serviço público, museus e fotografia: Que limites?’, tendo sido desde então abordados vários outros temas, inicialmente apenas em Lisboa e Porto, e numa segunda fase estendendo-se a outras cidades.

Estes debates assumem uma importante função na promoção da discussão sobre papel das diferentes entidades culturais no seu meio e na sociedade civil.

Num debate de cariz informal e que busca grande interacção o público, a composição contará com a presença de 3 convidados que, em 5 minutos cada um, apresentará a sua perspectiva sobre o tema base.

Para o Funchal o quadro de convidados é composto por: Ester Vieira, da Direcção da ATEF e Direcção Artística do Oficina Versus Teatro, o responsável da Porta 33, Maurício Reis, e Paulo Esteireiro, do Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical. A moderação ficará a cargo do jornalista Filipe Gonçalves.

O evento é de entrada livre, mediante inscrição. Os interessados que pretendam reservar lugar podem fazê-lo até 16 de Abril através do email: Info@danca-inclusiva.com ou do número: 927069966.