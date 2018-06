Coro de Câmara da Madeira realiza dois concertos de Verão

O Coro de Câmara da Madeira realiza, nos próximos dia 16 e 17 de Junho, os seus concertos de Verão referentes à época artística 2018.

O Concerto de dia 16 terá lugar no átrio central do Museu de Electricidade – “Casa da Luz”, pelas 18 horas e contará com a participação especial do Grupo Madeirense de Fados de Coimbra.

O concerto do dia 17 irá realizar-se, pelas 19 horas, no Forum Machico, uma vez que é intuito do Coro de Câmara da Madeira pretende contribuir para a descentralização cultural na RAM.