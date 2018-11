Coro de Câmara da Madeira participa no Encontro Internacional de Coros na República Checa

A Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, recebeu, esta tarde, a direcção do Coro de Câmara da Madeira (CCM), numa reunião que antecede a deslocação desta Associação à República Checa, no próximo dia 6 de Novembro, onde irá representar a Madeira no encontro internacional de Coros ‘On Stage - Prague’, promovido pela plataforma internacional Interkultur.

Cerca de 40 elementos exclusivamente coralistas marcam presença neste Encontro Internacional.

que conta com o apoio do Governo Regional, através de contrato-programa e “permitirá projectar a imagem da Região, tanto do ponto de vista cultural quanto turístico, tendo por base a qualidade, diferenciação e singularidade do canto coral madeirense”, destacou Paula Cabaço.

“Aproveitando a oportunidade de estarmos presentes neste tão importante evento cultural, fizemos questão de associarmos, a esta presença, a componente da promoção turística, através de material promocional que será entregue no local, aquando das acções junto do público”, disse ainda, na ocasião, a Secretária Regional, acrescentando que esta é, sem dúvida, “uma excelente oportunidade de projecção que se concretiza, precisamente, através de uma entidade que tem vindo a desempenhar um papel fundamental na crescente afirmação e valorização dos programas e projectos culturais que se dinamizam tanto na Região, quanto no exterior”.

Refira-se que, no âmbito desta participação, o CCM irá integrar inúmeras iniciativas, entre as quais se destacam os Concertos em variados pontos da cidade de Praga (praças, pontes, igrejas, etc.), assim como o Espectáculo Final, a desenvolver juntamente com todos os coros presentes, oriundos de diversos países.

Prevista está, igualmente, a presença do CCM num Workshop que abordará o ambiente musical da Madeira e no qual os participantes tomarão conhecimento do estado da arte, nos países dos outros coros participantes.