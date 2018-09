Conservatório comemora Dia Mundial da Música com Música de Câmara na FNAC Madeira

O Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira (CEPAM) comemora o Dia Mundial da Música, que se realiza no dia 1 de Outubro, com uma actuação de Música de Câmara, na FNAC Madeira, pelas 17 horas.

Este concerto intimista faz parte de um protocolo assinado entre o Conservatório e a FNAC Madeira, em vigor no ano civil de 2018, acordo esse que procura assim aproximar as artes ao público em geral, num contexto informal e onde a música pode ser fruída de uma forma única e descontraída.

Rodrigo Freitas, ao violino e Liliana Taraban, ao piano, são os dois jovens formandos do Curso Profissional de instrumentista do CEPAM, da classe de Música de Câmara, sob orientação do professor Norberto Gomes que estarão em palco. Interpretarão David de Souza (Compositor português inicio séc. XX) - Serenata Melancólica e Franz Schubert - Sonatina em Sol menor (Quatro andamentos).

O professor orientador fará um enquadramento aos presentes, acerca do âmbito da actuação, bem como uma apresentação dos jovens e dos instrumentos envolvidos, prevendo a adaptação da comunicação a eventuais crianças presentes. Mesmo sendo um concerto despretensioso, é uma forma de assinalar este dia em que se comemora a Música e acresce valor por serem jovens em formação, os protagonistas em palco.

A entrada é livre.