Conservatório com agenda repleta de eventos até Dezembro

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira apresenta uma agenda preenchida para os meses de Novembro e Dezembro de 2018. Ao todo são 46 eventos, sendo que destes 11 são durante o mês de Novembro e 35 no mês de Dezembro.

Dentre os eventos destacam-se os concertos de alunos do Curso Profissional de Instrumentista. O primeiro destes concertos acontece já amanhã, repetindo-se até 14 de Dezembro. às sextas-feiras, pelas 20h30, no Salão Nobre do Conservatório.

Entre Novembro e Dezembro estão também previstas 13 audições de alunos. As audições de núcleo acontecem de forma descentralizada pelos vários conselhos da ilha. Estes momentos importantes e únicos no processo de ensino e aprendizagem ao nível das artes performativas, com especial enfoque na área da música, proporcionam ao público em geral um conhecimento acerca do que se faz no núcleo ao nível da educação artística.

Para além dos eventos acima designados, destacam-se igualmente as FCT’s (Formações em Contexto de Trabalho) dos alunos dos Cursos Profissionais de Instrumentista e que acontecem no Hotel Porto Mare, numa parceria pedagógica com o grupo hoteleiro Porto Bay. Estão previstos 6 concertos no Hotel Porto Mare.

A Dança e o Teatro fazem-se representar neste plano, com aulas abertas e exercícios de teatro, respetivamente, ambos abertos ao público.

Este ano o Conservatório está também representado na programação das Festas de Natal e Fim-de-Ano da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

A programação de actividades pode ser acompanhada na página do Facebook e no site do Conservatório.