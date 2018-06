Conheça os premiados do 8.º concurso de curtas-metragens ‘Madeira Curtas’

Integrado na Semana Regional das Artes 2018, um projecto do Governo Regional da Madeira - Secretaria Regional de Educação/ Direcção Regional de Educação, operacionalizado pela Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM), o V Festival de Audiovisual e Cinema Escolar pretende valorizar a ‘sétima arte’, tendo como principal objectivo aproximar as escolas, a população mais jovem e demais interessados, ao mundo do audiovisual e do cinema nas suas variadas formas de expressão.

Este evento tem vindo, ano após ano, a homenagear e premiar todos aqueles que se destacam pela ou através da sétima arte e multimédia. Desta forma, a organização apresenta todos os premiados da edição de 2018, que decorreu hoje, pelas 11 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

8.º Concurso de curtas-metragens ‘Madeira Curtas’:

Premiados:

- ‘Melhor Guarda-Roupa e Adereços’: “A herança”, da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares

- ‘Melhor Som’: “Meu medo, Minha herança”, da EB1/PE da Ponta Delgada e Boaventura

- ‘Melhor Imagem’: “Make a sound”, da Escola Secundária Francisco Franco

- ‘Melhor Representação’: “A nossa herança”, do CAO de Santa Cruz - Camacha

- ‘Melhor Curta-Metragem de animação’: “A Banana, o Braguinha e os Vilhões”, da Atividade de Cinema de Animação da DSEAM

- ‘Melhor Curta-Metragem Escolar’: “Um passado ainda presente”, da Escola Básica e Secundária da Calheta

- ‘Melhor Curta-Metragem 2018’: “Meu medo, Minha herança”, da EB1/PE da Ponta Delgada e Boaventura

Menções honrosas

Escola Secundária Francisco Franco, Escola Secundária Jaime Moniz e EB1/PE Ribeiro de Alforra, pelo número de participações no concurso e pela qualidade apresentada.

Prémios e apoios

Secretaria Regional de Educação, Direção Regional de Educação, Direção Regional da Cultura, Grupo Sousa, Club Sport Marítimo, NOS Madeira e Museu da Eletricidade - Casa da Luz.

Prémios Programa ‘Educamedia’

- ‘Aprender com o Cinema’: EB1/PE de Santo Amaro

- ‘TV-Escola’: Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de Santo António

- ‘Webradio’: Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva

- ‘TICultura’: EB1/PE de São Martinho

Certificados de Excelência ‘Escola Educamedia’

- EB1/PE de São Filipe

- EB1/PE Ribeiro de Alforra

- Escola Básica e Secundária da Calheta

- Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares

Prémios de Homenagem do Festival de Audiovisual e Cinema Escolar 2018

- Rodolfo Fernandes | fotógrafo e realizador

- Sérgio Saúl Caires | realizador

- Diana Serrão | realizadora

Prémio Personalidade do Festival de Audiovisual e Cinema Escolar 2018

- Dinarte de Freitas