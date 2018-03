Concurso ‘Salesianos Sound Festival’ volta para ‘caçar’ talentos

A 5.ª edição do concurso ‘Salesianos Sound Festival’ realiza-se nos dias 24 e 25 de Março, pelas 17 horas, no auditório da escola da Apel.

Neste concurso, os concorrentes podem apresentar uma performance de canto, dança ou instrumento, que poderá ser exibida individualmente ou em grupo. Além disso, podem se inscrever em duas categorias diferentes: Infantil (8-13) e Juvenil (14-17).

As inscrições são gratuitas e poderão ser efectuadas através do preenchimento de um formulário disponível no link https://tinyurl.com/y73ls4k4; ou de um impresso próprio, que poderá ser consultado na página de facebook do ‘Salesianos Sound Festival’, da Escola Desportiva Mais Salesianos Funchal (https://www.facebook.com/salesianossoundfestival).

As inscrições serão aceites até ao dia 16 de Março (através do impresso em papel, entregue nos Salesianos) ou até ao dia 18 de Março (através do preenchimento do formulário on-line).

Na possibilidade de existir mais do que um concorrente a escolher a mesma música, dentro da mesma categoria, será aceite a inscrição que der entrada em primeiro lugar.

O número de finalistas a apurar, em cada eliminatória, será de 7 concorrentes por cada uma das categorias.

O júri é composto por profissionais das áreas a concurso. Todas as modalidades concorrem entre si. Cada actuação será pontuada de 1 a 10 pontos pelos jurados, em cada uma das três modalidades. Os critérios de avaliação a utilizar pelo júri, consoante as áreas a concurso, são os seguintes: Canto: Afinação; Interpretação; e expressividade. Dança: Coordenação; Criatividade; e expressividade. Interpretação instrumental: Afinação; Interpretação; e originalidade.

Os locais/pontos de venda dos bilhetes de entrada poderão ser adquirimos através de contacto com os elementos da comissão organizadora ou nos dias do evento, nos locais do espectáculo.

Haverá ainda prémios para distribuir pelos concorrentes, desde troféus, inscrições no conservatório, vouchers Fnac, entre outros.

Refira-se que a final está agendada para o dia 21 de Abril, pelas 17 horas, no Hotel Vidamar.