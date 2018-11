A Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, marcou presença, na noite de sábado, dia 10, no Concerto Comemorativo do 146.º aniversário da Banda Municipal de Câmara de Lobos.

“Um concerto que superou todas e quaisquer expectativas, num cenário mágico, em pleno jardim do Ilhéu da cidade”, refere o Governo Regional.