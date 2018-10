Concerto do Ensemble Vocal Regina Pacis em louvor à Nossa Senhora do Rosário

O Ensemble Vocal Regina Pacis, da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia realiza um concerto no próximo sábado (20 de Outubro), pelas 20 horas, na igreja do Convento de Santa Clara. Esta iniciativa será em louvor de Nossa Senhora do Rosário.

O repertório incidirá nalguns temas renascentistas, de compositores portugueses e italianos, evocativos à Virgem do Rosário, como também temas do século XX, com o objetivo de mostrar a versatilidade deste ensemble.

“Teremos alguns temas novos, mas acima de tudo procuraremos manter a qualidade sonora do grupo”, anteviu a maestrina Zélia Gomes.

A sonoridade da igreja do Convento de Santa Clara, aliada à do Ensemble Vocal, é propícia a que se crie um ambiente “intimista com o público”, devido à cumplicidade existente entre os seus elementos e as vozes que se fundem de forma harmoniosa, proporcionando um ambiente “celestial”, de grande elevação espiritual.

O Ensemble Vocal Regina Pacis foi o primeiro grupo deste género na Madeira, constituído pela maestrina Zélia Gomes, sua directora artística, em Outubro de 2001.

O ‘Regina Pacis’ da DSEAM é actualmente constituído por 12 elementos, distribuídos por quatro naipes (soprano, alto, tenor e baixo) e, de acordo com o repertório, faz-se apresentar a cinco ou mais vozes, como será possível presenciar neste concerto evocativo à Senhora do Rosário.

A completar as cores de um quadro de grande beleza acústica, Lénia Correia acompanhará ao piano, garantindo suporte à parte instrumental dos diversos temas do programa.