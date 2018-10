Concerto de Maria João encerra II temporada do MUDAS HOTSummer

O MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira assinala o encerramento da II temporada da sua programação de verão com um concerto a cargo de Maria João que se apresenta no auditório do MUDAS, no próximo dia 13 de outubro pelas 21h00, a solo com o seu último álbum OGRE.

Em OGRE, a voz inconfundível da cantora Maria João, junta-se a uma base essencialmente instrumental electrónica e digital - o Fender Rhodes e sintetizadores de João Farinha e o

computador e teclados de André Nascimento - deixando para trás definições específicas de género musical. Fazem música na verdadeira acepção do termo, portanto, sem barreiras estéticas apriorísticas. No passado profissional e académico de todos os elementos está o jazz, no sangue a música lusófona, na alma uma vontade enorme de cruzar fronteiras, misturar influências e estéticas e, no âmago, um amor incondicional à música.

A entrada é livre mediante reserva prévia e em função do número de lugares disponível na sala.

Reservas pelo telefone 291820900 |e-mail: mudas@madeira.gov.pt ou através do link: https://goo.gl/forms/z1vTQZn5an3yb2Hg1