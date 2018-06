Concerto de Descemer Bueno no Café do Teatro foi adiado

O artista cubano Descemer Bueno, que era esperado esta noite no Café do Teatro, perdeu um voo de ligação e não estará presente na festa dos seis anos deste espaço.

“Pedimos desculpas ao nossos clientes mas perante uma situação destas nada podemos fazer. Tentamos de tudo até comprar novos voos mas infelizmente não tivemos outra solução senão a alteração de data. Em breve vamos anunciar nova data do evento”, refere o estabelecimento através da sua conta de Facebook, adiantando que o Café do Teatro estará a fazer o seu horário normal até à 1 hora, com serviço de esplanada.

“Em forma de desabafo... é muito complicado trabalhar com estes ‘Artistas Estrela’ pedem mil e uma coisa... muitas exigências, viagens em 1.ª classe e no fim ainda temos isto...”, lamentou a gerência.