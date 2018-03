CMF vai promover 50 peças de teatro de rua para sensibilização ambiental

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) irá promover 50 peças de teatro de rua. O anúncio foi feito, esta manhã, pela vereadora do Ambiente na CMF, Idalina Perestrelo, no Mercado dos Lavradores, onde foi apresentado o projecto itinerante de rua ‘Teatro de Fantoches’, que será desenvolvido pela Associação Nuvem Aquarela, numa iniciativa de cariz ambiental promovida este ano pela Autarquia.

Idalina Perestrelo começou por sublinhar que “o Departamento de Ambiente da CMF tem feito uma grande aposta ao longo dos últimos anos na Educação Ambiental, com muitas actividades bastante diversificadas, que têm contribuído para aproximar como nunca a população do trabalho que é desenvolvido, na linha das políticas de proximidade e participação que são uma imagem de marca do actual executivo.”

O projecto hoje apresentado contempla, neste caso, um total de 50 peças de teatro de rua, que vão apresentar duas histórias originais, de cariz ambiental. Uma será alusiva à limpeza urbana, e será apresentada, predominantemente, com gigantones, e a outra será alusiva à gestão de resíduos, e vai recorrer a fantoches, marionetas e actores.

“A política dos 3R’s e as questões relativas à reciclagem e ao devido acondicionamento dos resíduos terão especial destaque”, sublinhou Idalina Perestrelo, acrescentando que este será “um projecto itinerante de teatro de rua, onde cada actuação começará com o desafio ao público para assistir à peça”.

O discurso e a oratória serão, por isso, enquadrados mediante o público-alvo, obedecendo as actuações a uma estrutura flexível, com lugar ao improviso, procurando sempre enfatizar a mensagem transmitida. A autarquia vai, também, envolver instituições, infantários, escolas e centros comunitários do Funchal, garantindo, para o efeito, várias apresentações mensais a esse nível.

As peças de teatro em questão, cujas histórias, e a sua respectiva representação, terão sempre um cariz cómico e provocatório, serão, igualmente, promovidas em espectáculos da CMF, locais de eventos públicos ou em arruamentos públicos de elevada densidade populacional.

A CMF, através do seu Departamento de Ambiente, vai dinamizar, em 2018, 14 campanhas de sensibilização ambiental, que vão trabalhar com diferentes públicos e desenvolver diversas acções de proximidade. Serão campanhas multifacetadas, que para além do teatro de rua, incluem operações de sensibilização ao nível da recolha, publicidade fixa e palestras, entre outros.