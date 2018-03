Centro de Congressos da Madeira recebe concerto do 168.º aniversário da Banda Municipal do Funchal

O Centro de Congressos da Madeira acolhe, no dia 8 de Abril, pelas 18 horas, o concerto do 168.º aniversário da Banda Municipal do Funchal.

Este é um espectáculo que junta área instrumental com a voz, proporcionado ao público uma exploração de diferentes sonoridades.

A banda irá interpretar obras de reconhecidos intérpretes internacionais, como Salvador Sobral, Phil Collins, Il Divo, Leonard Cohen e do compositor Óscar Navarro.

Sob a Direcção Artística do Maestro Aquilino Silva, irão ecoar naquela sala de espectáculo as vozes dos Triova Voices e de Luís Ferro, que actuam na qualidade de artistas convidados.

Os bilhetes para este concerto estão à venda na sede da banda e custam 10 euros, sendo gratuito para as crianças acompanhadas dos pais até 11 anos.