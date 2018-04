Central Models procura novos talentos através do ‘Casting’ 2018

A agência de modelos nacional, Central Models, abre esta segunda-feira, 16 de Abril, as candidaturas para o ‘Casting’ 2018, a acontecer nas cidades do Porto, Lisboa e Faro, para descobrir novos talentos. O casting está aberto a qualquer jovem com idades entre 15 e 21 anos e residência em Portugal.

Haverá duas fases: a primeira é direccionada às candidaturas on-line - de 16 de Abril a 25 de Maio - feitas no site da Central Models. Logo depois arranca a segunda fase com ‘castings’ presenciais dos candidatos seleccionados.

A divulgação do Casting 2018 será contínua através do ‘site’ oficial da Central e respectivas redes sociais: Intragram e Facebook.