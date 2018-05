Casa Fernando Pessoa programa Dias da Poesia para celebrar 130 anos do poeta

Autores portugueses e estrangeiros, entre os quais Ana Luísa Amaral e Harryette Mullen, vão participar em junho nos Dias da Poesia, uma das iniciativas culturais da Casa Fernando Pessoa para assinalar os 130 anos do nascimento deste poeta.

Os festejos do nascimento de Fernando Pessoa estender-se-ão por 2019, mas a Casa Fernando Pessoa anuncia as primeiras iniciativas, entre as quais “Dias da Poesia - Lisbon Revisited” que, de 14 a 16 de junho, juntará em Lisboa os poetas Adam Jagajewski (Polónia), Ana Luís Amaral, Margarida Vale de Gato, Jorge Sousa Braga, Luís Quintais, Amalia Bautista (Espanha) e Harryette Mullen (Estados Unidos).

A 13 de junho - dia em que Fernando Pessoa nasceu, em 1888 - aquele espaço cultural acolherá Nuno Moura e Joana Bagulho com “Micropoemas para cantar em Júpiter”, destinado a crianças, e o lançamento do álbum “Piano em Pessoa”, de Nascimento Rosa e António Neves da Silva.

A Andante Associação Artística, com Cristina Paiva, apresentará a 16 de junho o espetáculo para os mais novos “Afinal...o gato!”, a partir da poesia de Pessoa, e nesse dia o ciclo “Sem casas não haveria ruas”, feito em parceria com a Fundação José Saramago e a editora Boca, revisitará “textos condenados dos contemporâneos de Pessoa”, nomeadamente de Judith Teixeira, António Botto e Raul Leal.

O dia 16 encerrará com a cantora Sofia Vitória a interpretar poemas de Fernando Pessoa em inglês, acompanhada de músicos como José Peixoto e Luís Figueiredo.