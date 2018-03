Casa da Cultura de Santa Cruz assinala ‘hora do Planeta’ com exposição de Astrofotografia

A Casa da Cultura de Santa Cruz recebe, a partir de amanhã e até ao próximo dia 14 de Abril, uma exposição de Astrofotografia.

As fotografias são da autoria do fotografo amador Duarte Silva (natural de Gaula), que pertence à Associação de Astrónomos Amadores da Madeira, criada em 2001.

Duarte Silva já foi inclusivamente distinguido pela NASA e o seu entusiasmo fez com que adaptasse câmaras e telescópios para poder assim obter melhores fotografias.

Esta exposição insere-se no âmbito da “Hora do Planeta”, evento que a Casa da Cultura comemora, com o intuito de sensibilizar a população para as questões do meio ambiente e a consequente sustentabilidade do nosso planeta.