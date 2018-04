‘Capelas ao Luar’ prosseguem na Calheta

Uma semana depois do seu arranque (a 19 de Abril, na capela de Nossa Senhora do Faial – Funchal), o projecto ‘Capelas ao Luar’ chega, na próxima quinta-feira, dia 26 de Abril, à zona oeste, mais precisamente à Capela de Jesus, Maria e José, no Lombo do Doutor, Calheta, onde decorrerá a sua segunda acção.

Organizado pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, o Projecto ‘Capelas ao Luar’ tem por objectivo facilitar um conjunto de visitas guiadas a Capelas da Região, muitas vezes indisponíveis ao público em geral e possuidoras de referentes artísticos da mais alta importância no panorama das artes e do património cultural regional.

As visitas (21h30 horas) são sempre precedidas de pequenos apontamentos musicais (21 horas), de música renascentista ou barroca.

As inscrições são gratuitas e poderão ser efectuadas, conforme habitual, através do correio electrónico capelasaoluar.drc@gmail.com

Refira-se que, nesta segunda acção, a 26 de Abril, pelas 21 horas, decorrerá um apontamento de música barroca por elementos da Orquestra Clássica da Madeira e, às 21h30 horas, realizar-se-á uma visita guiada à Capela, por Rita Rodrigues. Será ainda lançado um guia patrimonial.

Programa musical

Jeremiah Clarke (1674 – 1707) – Trompete Voluntário

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) – Fuga em Sol menor

Anonymous - Sonata

Franz Joseph Haydn (1732 – 1809) - Saint Anthony Chorale

Trompetes. Mário Pinto; Leandro Rocha

Trompa. Rúben Silva

Trombone. Pedro Pinto

Tuba. Fabien Filipe

Sobre a Capela de Jesus-Maria-José – Calheta

A capela de Jesus-Maria-José, edificada no Lombo do Doutor (Calheta), foi fundada, segundo diversa bibliografia, pelo morgado João de Andrade Berenguer Neto e sua mulher, D. Tomásia de França e Andrade, em 1708. No entanto, alguns elementos arquitetónicos e artísticos apontam para construção anterior.

Trata-se de uma típica Capela barroca, com as paredes totalmente forradas a azulejos, retábulo de talha dourada e policromada, frontal de altar pintado e pintura sobre tela. Os azulejos policromos são do século XVII, de oficina nacional, e o retábulo de talha dourada e policromada identifica a passagem do estilo protobarroco (1619-1668) para o barroco pleno (1668-1713), correspondendo ao período também designado de estilo nacional (c.1675-1725). A pintura a óleo sobre tela, representando “Repouso na fuga para o Egito”, é atribuída a António Oliveira Bernardes, essencialmente pintor de azulejos, mas que praticou a pintura a óleo entre finais do século XVII e princípios do século XVIII.

Próximas edições

26 de Abril (quinta-feira), 21 horas

Capela de Jesus, Maria e José, Calheta

Momento musical barroco

Visita guiada por Rita Rodrigues

3 de Maio (quinta-feira), 21 horas

Capela de Santana, Funchal

Momento musical renascentista

Visita guiada por Francisco António Clode de Sousa e Filipe Bettencourt

11 de Maio (sexta-feira), 21 horas

Capela de Nossa Senhora do Loreto, Calheta

Momento musical renascentista

Visita guiada por Francisco António Clode de Sousa

17 de Maio (quinta-feira), 21 horas

Capela de Nossa Senhora da Conceição, Funchal

Momento musical barroco

Visita guiada por Rita Rodrigues e Francisco António Clode de Sousa