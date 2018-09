Capela da Penha de França recebe Festa em Honra de Nossa Senhora da Penha de França

A Capela da Penha de França, no Funchal, recebe nos dias 8 e 9 de Setembro a Festa em Honra de Nossa Senhora da Penha de França.

Durante dois dias, muitas são actuações que irão ocorrer no recinto do evento. Assim sendo, no dia 8 de Setembro, ontem, depois da oração do terço da missa realizou-se a animação musical, pelas 20h15, que esteve a cargo da Banda Municipal do Funchal, da Tuna de Enfermagem da Madeira, da TUma - Tuna Universitária da Madeira, da Tuna D’elas, do Grupo de Floclore da Boa Nova e do Grupo Musical Otus Mauli. A festa encerrou às 24 horas.

No segundo dia, hoje, depois da oração do terço e da missa, presidido de D. António Carrilho, Bispo do Funchal, a animação musical começa às 19 horas com a Banda Municipal do Funchal e com o fado de Sara Carvalho e Susana Andrade. Além disso, actuam ainda o grupo de fados Fatum, o grupo Madeira em Festa com os palhaços Nicolas, Magricela e companhia, o grupo Só Rir e as canções de João Luís Mendonça. No dia 9 de Setembro, a festa encerra às 22 horas.