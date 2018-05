Bruno Martins inaugurou exposição sobre a Zona Velha

O vereador Bruno Martins inaugurou ontem à tarde a exposição fotográfica ‘Os Rostos da Regeneração - Uma foto-história de Santa Maria’, que visa contar um pouco da história da Zona Velha da cidade, através dos rostos que lá habitam.

Trata-se de uma coorganização da Câmara Municipal do Funchal (CMF), com fotografias da autoria de Laura Portinaro, da Universidade do Piemonte Oriental, e sob a curadoria de José Zyberchema, quee ficará exposta até dia 15 de Junho, num espaço municipal recém-recuperado no Largo do Corpo Santo (sito ao n.º 26). A exposição é de entrada livre, das 14 às 18 horas.

A exposição faz parte de um projecto de pesquisa realizado por Laura Portinaro, como parte da sua tese de pós-graduação em Geografia Social, em colaboração com a Associação Insular de Geografia. O projecto visa avaliar a sustentabilidade cultural do processo de regeneração da área de Santa Maria, que passa pelo projecto ‘Arte das Portas Abertas’ e pela redescoberta do valor histórico e cultural da área, que levou ao aparecimento de múltiplos restaurantes e lojas de arte.

A intenção foi não apenas documentar o bairro, mas interagir com a população residente, produzindo um momento de reflexão.

Dado que a exposição será uma oportunidade de retorno à comunidade, a intenção foi instalá-la na própria Zona Velha, permitindo um encontro directo com o território e seus habitantes, onde as histórias se baseiam, o que foi assegurado pela Câmara Municipal do Funchal.

Bruno Martins destacou, na ocasião, “a recuperação de mais um espaço municipal na Baixa da cidade, desta feita, com fins culturais, permitindo um retorno directo à comunidade por via de duas estratégias que têm sido fundamentais para o actual executivo: a Reabilitação Urbana e a Cultura como fomento do desenvolvimento local”.