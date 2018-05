Brasil volta a liderar prémios do World Press Cartoon 2018

O Brasil volta este ano a liderar os prémios do World Press Cartoon, cujos vencedores vão ser premiados no sábado, nas Caldas da Rainha, onde 280 caricaturas selecionadas vão ficar expostos até 29 de julho.

Entre os nove cartoonistas premiados, estão dois do Brasil e os restantes são da Holanda, Bélgica, Noruega, Sérvia, Turquia, Índia e Itália, disse à agência Lusa o cartoonista António Antunes, organizador do World Press Cartoon (WPC).

A entrega de prémios vai realizar-se a 02 de junho, no Centro Cultural e de Congressos (CCC) das Caldas da Rainha, cidade do distrito de Leiria, com fortes ligações ao maior caricaturista português, Rafael Bordallo Pinheiro.

O Brasil liderou no ano passado os prémios do World Press Cartoon, com dois cartoonistas entre os nove vencedores.

“A grande novidade deste ano foi o facto de o WPC ter aberto a participação a cartoonistas com desenhos na Internet, e isso vai aumentar o número de trabalhos concorrentes, o que ainda não se verificou este ano, porque abrimos o concurso tarde”, explicou.

Os cartoonistas escolheram como alvo-preferencial os líderes mundiais dos maiores países, Donald Trump, Vladimir Putin e Kim Jong-Un.

À edição de 2018, concorreram mais de 600 trabalhos e, destes, foram selecionados 280, que vão ficar, até 29 de julho, em exposição, que é inaugurada, também no sábado, no mesmo local.

António Antunes adiantou que a organização decidiu este ano aumentar de 260 para 280 o número de trabalhos selecionados.

O World Press Cartoon realiza-se nas Caldas da Rainha desde 2017, ano em que a iniciativa foi relançada, depois de não acontecer em 2016, por falta de patrocínios.

O certame, que tinha lugar em Sintra desde 2005, mudou-se em 2014 para Cascais e sofreu, em 2015, uma redução no valor monetário dos prémios, que ascendem a um total de 25 mil euros, levando a que a organização considerasse não haver condições para a sua manutenção.

O apoio da Câmara das Caldas das Rainha ao evento anual do desenho de humor na imprensa internacional fez com que passasse a ser realizado no CCC.

A entrega de prémios é acompanhada de um espetáculo pela Orquestra Ligeira Monte Olivett, um projeto que nasceu em 2013 nas Caldas da Rainha, pelo comediante Luís Franco-Bastos e pela companhia espanhola de teatro cómico Clownic.