Banda Municipal de Câmara de Lobos celebra 146.º aniversário

A Banda Municipal de Câmara de Lobos (BMCL) celebra, no próximo dia 18 de Novembro, o seu 146.º aniversário.

As comemorações compreendem um vasto número de actividades que se iniciam, no próximo dia 10 de Novembro, com um concerto comemorativo.

O programa do dia 18 de Novembro compreende as seguintes actividades:

08 horas - Cerimónia do hastear da bandeira, na sede da Banda Municipal

08h10 – Arruada até ao restaurante varandas do pedregal

08h25 - Cumprimentos na igreja do Carmo

08h45 - Homenagem aos antigos executantes no cemitério de Câmara de Lobos

09h15 - Cumprimentos na Capela de nossa Senhora da Conceição.

09h30 – Cumprimentos na igreja de São Sebastião

09h45 - Apresentação de Cumprimentos na Câmara Municipal de Câmara de Lobos

11h30 - Missa de Acção de graças na Igreja de Nossa Senhora do livramento do Curral da Freiras

13h15 - Recepção das entidades no Mercado de Câmara de Lobos (buffet servido pelo Restaurante Praia do Vigário)

13h30m - Almoço do 146.º aniversário da BMCL

A missa será solenizada pelo pároco Miguel Lira e abrilhantada pelo ensamble e coro da BMCL. Depois das apresentações de cumprimentos às entidades oficiais irão reunir os convidados, sócios, executantes e simpatizantes num almoço convívio, que decorrerá no Mercado Municipal de Câmara de lobos, pelas 13h30

“Neste dia pretende-se juntar toda a comunidade numa celebração que se pretende ser de todos e para todos os simpatizantes da música filarmónica”, diz.

No dia 10 de Novembro, a BMCL sobe ao ilhéu de Câmara de Lobos para um espectáculo que decorrerá das 20h30 as 21h30.