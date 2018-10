Autor e blogger de ‘A Pitada do Pai’ apresenta livro de culinária na FNAC Madeira

A FNAC Madeira recebe esta sexta, dia 2 de Novembro, pelas 19 horas, um evento muito especial. Trata-se da apresentação do livro de Rui Marques, que será seguida de uma sessão de culinária para que todos experimentem a deliciosa musse de manga.

‘A Pitada do Pai’ é uma obra dedicada à gastronomia familiar e que aborda a preocupação para comer bem todos os dias. Entre os horários da escola e do trabalho, as actividades extracurriculares e a correria do dia a dia, nem sempre os pais têm tempo para pensar na qualidade da alimentação familiar. ‘A Pitada do Pai’ é um livro que oferece dezenas de receitas exclusivas e práticas de Rui Marques, autor do blogue com o mesmo nome.

A entrada neste evento é livre.