‘As Ilhas do Ouro Branco’ é ‘Melhor Exposição Temporária’

A exposição ‘As Ilhas do Ouro Branco - Encomenda Artística na Madeira: Séculos XV-XVI’ foi considerada a ‘Melhor Exposição Temporária’ - em ex aequo com o Museu da Marinha - na edição deste ano dos Prémios da Associação Portuguesa de Museologia (APOM) que estão a decorrer neste momento no Museu dos Coches, em Lisboa. A exposição marcou a abertura das comemorações dos 600 anos da Madeira e Porto Santo, tendo sido inaugurada no dia 15 de Novembro do ano passado no Museu Nacional de Arte Antiga.

No âmbito desta exposição, a Secretaria Regional do Turismo e Cultura e a Direcção Regional da Cultura já tinha sido reconhecidas com o prémio para ‘Transporte de Património’, precisamente pelo transporte dda quase uma centena de peças que integraram a mostra.