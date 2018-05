Arquivo da Madeira acolhe esta quinta-feira prova regional do 12.º Concurso Nacional de Leitura

Nesta quinta-feira, dia 3 de Maio, pelas 14 horas, o Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira acolhe a prova regional do 12.º Concurso Nacional de Leitura, evento que reúne os alunos finalistas das escolas da Região que participam nesta acção do Plano Nacional de Leitura (PNL), em articulação com a Direcção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB) e com a Rede das Bibliotecas Escolares (RBE).

Destinado a alunos do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário, este Concurso Nacional que a Madeira integra tem por objectivo incentivar a prática da leitura, estimular o contacto com os livros e desenvolver competências de expressão oral e escrita.

Este ano concorrem alunos das seguintes escolas da Região: Colégio de Santa Teresinha (Funchal); Escola Básica do 1.º Ciclo com Jardim de Infância da Camacha (Santa Cruz); Escola Básica Integrada com Jardim de Infância Prof. Francisco Barreto (Calheta); Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos da Torre (Câmara de Lobos); Escola Secundária Francisco Franco (Funchal) e Escola Secundária Jaime Moniz (Funchal).

Acresce dizer que o concurso terá uma prova escrita e três provas orais. O primeiro classificado de cada nível participará na Fase Final do Concurso Nacional de Leitura 2017/2018, que decorrerá a 10 de Junho. As provas no auditório do ABM, organizadas com o apoio da ‘Contigo Teatro’, estão abertas ao público.