António Fagundes espera bom senso para evitar regresso à ditadura no Brasil

O ator António Fagundes afirmou que, no Brasil, os caminhos democráticos estão a ser usados para atingir uma ditadura, e apelou ao bom senso do povo brasileiro para evitar que tal aconteça.

O Brasil vive “um momento triste e terrível”, em que “os caminhos democráticos [estão] sendo usados para, talvez, atingir uma outra ditadura”, disse António Fagundes à Lusa, ressalvando contar “com o bom senso do provo brasileiro, para que isso não aconteça”.

Questionado pela Lusa sobre a atual situação política do Brasil, António Fagundes afirmou não integrar nenhum movimento de apoio a qualquer dos candidatos à presidência.

“O artista, apesar das suas opções políticas, quaisquer que sejam, tem de se manter equidistante de todos os movimentos para poder ter liberdade de escolha”, disse o ator que, ao longo de toda a sua carreira, optou por produzir teatro e cinema independente, sem aceitar subsídios estatais.

“Na medida em que tenho o apoio de um governo, não posso falar o que eu quero desse governo”, explicou, acrescentando manter a mesma posição “politicamente”, não se filiando em qualquer partido ou manifestando apoios a algum dos 13 candidatos que disputam a presidência do país.

Para fazer face a “uma das contradições da democracia”, que é um candidato “poder ser eleito para destruir a própria democracia”, António Fagundes defende que o país “precisa de educação”.

“É através da cultura e da educação que se forma um cidadão, uma pessoa que tenha integridade, que conheça a ética e que tenha compromisso com os outros e com a sociedade”, afirmou o ator, considerando ser por isso que “nenhum governo se preocupa com isso”. Porque, “a partir do momento que começar a existir [educação] ele [governo] deixará de existir”, concluiu.

O ator falava à Lusa em Óbidos, onde hoje participou no lançamento do livro “António Fagundes no palco da história: um ator”, escrito por Rosangela Patriota (Brasil), lançado pela Editora Perspetiva.

A obra traça a trajetória do ator e, através dela, a evolução do teatro os problemas que enfrentou nos últimos cinquenta anos, desde períodos de ditadura e censura à falta de políticas culturais.

Um percurso que a autora e o ator partilharam hoje com o público do Folio -- Festival Literário Internacional de Óbidos, onde António Fagundes participou também numa sessão de leitura de trechos do livro “Olhos de carvão”, de Afonso Borges (editora Record Brasil).