António Barros doou obra ‘Valsamar’ à Região

A cerimónia de apresentação do catálogo da exposição de António Barros denominada ‘Alvoro’, publicação que integra textos de Augusta Villalobos, Isabel Santa Clara e José Tolentino Mendonça, decorreu esta tarde no MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira, evento que assinalou o encerramento desta mostra.

Na ocasião, a secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, realçou o número expressivo de visitantes (8.000) que passaram pela exposição, durante os cerca de seis meses que esteve patente ao público.

O lançamento deste catálogo, “que vai perpetuar na nossa memória a exposição e as obras que a compuseram, mas também todo o percurso que ao longo destes seis meses foi efectuado, paralelamante à exposição” também foi mencionado pela secretária.

A sessão culminou com a doação da obra ‘Valsamar’ à Região, um acto de “generosidade do artista”, que ofereceu “uma peça com um grande valor simbólico, pela sua dimensão e por toda a sua expressão”, que passa a integrar o acervo do MUDAS a partir de hoje.