ANSA/Orquestra Clássica da Madeira realiza concerto integrado no Dia Mundial da Música

A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira realiza, no próximo dia 29 de Setembro, pelas 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, um concerto integrado no âmbito do Dia Mundial da Música.

O espectáculo marca a estreia do maestro francês Benoît Fromanger com a OCM.

Os bilhetes custam entre 20 e 5 euros e estão disponíveis no La Vie Funchal Shopping Center, nomeadamente na Loja Naturalmente Português (Piso 1), das 09 às 22 horas, e no dia do concerto no local, a partir das 14 horas.

“Nesta estreia do maestro francês Benoît Fromanger com a Orquestra Clássica da Madeira, vamos assistir à interpretação de duas obras de referência dos programas sinfónicos de eleição do grande público. De Mozart, a sua última sinfonia, a 41.ª, também apelidada de ‘Júpiter’, escrita no verão de 1788, e de Beethoven, certamente a sua obra mais tocada em toda a história, a sua 5ª sinfonia que foi escrita em 1808. Duas obras compostas com um intervalo entre elas de 20 anos por estes dois pilares da composição musical”, revela numa nota de imprensa enviada à redacção, acrescentando que “a sua estreia com a Orquestra Clássica da Madeira representa para nós aquilo que nos guia em termos de concepção das nossas temporadas que é a possibilidade de através das grandes obras de referência da composição musical, podermos presentear o nosso público com solistas e maestros de indiscutível mérito reconhecido”.

Sobre Benoît Fromanger

Reconhecido internacionalmente como maestro ao mais alto nível, o desejo de Benoît Fromanger é trazer e compartilhar em cada concerto a sua abordagem pessoal à música. Músico extremamente talentoso, Benoît Fromanger distingue-se pela estética sonora rica e um elegante sentido de fraseado. O seu respeito pelos músicos e pelo público, a sua energia, generosidade e paixão fazem de Fromanger um imperdível maestro nos palcos musicais internacionais.

Nascido em Paris, Benoît Fromanger estudou música e flauta no Conservatório de Paris com eminentes professores como Roger Bourdin e Jean-Pierre Rampal. Solista da orquestra da Ópera Nacional de Paris durante dez anos, depois da Orquestra Sinfónica da Baviera, ao lado de maestros como Leonard Bernstein, Carlos Kleiber, Lorin Maazel, Bernard Haitink, Zubin Mehta, Carlo Maria Giulini, Daniel Barenboim etc., Benoît Fromanger, tendo em boa conta todas estas experiências, realizou estudos de direcção com o seu mentor Valéry Gergiev e também com o famoso pedagogo Rolf Reuter em Berlim.

Todas estas influências ajudam-no a desenvolver a sua sensibilidade, entusiasmo e musicalidade. Começou a se apresentar como maestro em muitos festivais e concertos, onde dirigiu notavelmente a Orquestra Metropolitana de Montreal, a Sinfonia da Rádio Eslovena, a Sinfónica da Rádio Suíça Italiana, a Filarmónica de Koblenz, a Filarmónica Bello Horizonte, Sinfónica de Curitiba, Orquestra Filarmónica de Nizza, Orquestra Nacional de Lille, Orquestra Filarmónica de Haifa, Concertos Colonne e Concertos Lamoureux (Paris), Sinfonia Rotterdam, Sinfonia de Tóquio.

Benoît Fromanger foi nomeado em 2004 Professor da Hochschule für Musik Hanns Eisler, Berlin. É desde 2011 director musical e maestro principal da Orquestra Sinfónica de Bucareste.