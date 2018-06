ANP Madeira promove exposição ‘Rabiscos’

A Associação Nacional de Professores (ANP) – Secção Regional da Madeira, vai promover no seu ‘Espaço Professor’ a exposição de pintura ‘Rabiscos’, da professora Sónia Anselmo e CAO de Machico, cuja sessão de abertura irá decorrer no dia 13 de Junho, pelas 10h30, com a presença dos artistas e de vários convidados.

A sua obra define-se em obras de vários desenhos e “se para qualquer um de nós um ‘Rabisco’ não passa apenas de um conjunto de “riscos e traços”, para Sónia Anselmo estes são as suas obras de arte.

Estes trabalhos foram feitos em ‘ponta da agulha’ através de caneta micro 0.5., ou seja, são “trabalhos muito pormenorizados”, sendo que a maioria das obras expostas são a preto e branco, o preto da caneta e o branco do fundo da folha aguarela, mas em outros foi usada uma técnica mista através da aplicação de colagem, técnica do lápis de cor e tintas de acrílico.

Esta exposição será mais uma que o ‘Espaço Professor’ da ANP Madeira promove com o objectivo de divulgar vários trabalhos de alunos, de professores, da comunidade educativa e instituições da região nas mais diversas áreas artísticas, ou seja, o de dar a possibilidade a professores e alunos das escolas da RAM de, gratuitamente, exporem ou publicarem os seus trabalhos nas mais diversas áreas artísticas e lúdicas na cidade do Funchal, neste sentido, foi convidada a professora Sónia Anselmo que é docente da disciplina de Educação Visual e Tecnológica da EB23 do Caniço e os utentes do CAO de Machico que juntamente com a docente realizaram estes ‘rabiscos’.

A exposição irá estar patente de 13 de Junho a 27 de Julho, na Secção Regional da ANP, na Rua do Dr. Pita nº 28, Edifício Encosta dos Barreiros, Z, no Funchal, nomeadamente no ‘Espaço Professor’, criado pela ANP Madeira, em 2012.