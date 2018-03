Aluna do Conservatório actua no prestigiado Carnegie Hall de Nova Iorque

Chama-se Liliana Taraban, é aluna do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, desde os 5 anos, e foi distinguida com a Menção Honrosa num dos mais prestigiados concursos internacionais o ‘American Protégé International Piano and Strings Competition’ 2018, que aconteceu em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

A jovem irá actuar no dia 1 de Abril no concerto dos vencedores, que se realiza numa das mais famosas salas do mundo, Carnegie Hall (no Weill Recital Hall).

Ao ‘American Protégé’ 2018, concorreram alunos de escolas e adultos de 20 países, como Estados dos EUA, Canadá, Costa Rica, Japão, Perú, Belize, Inglaterra, Suíça, Áustria, Portugal, Itália, Rússia, Azerbaijão, China, Coreia do Sul, Tailândia, Vietnam, Taiwan, Indonésia, Singapura e Austrália.

Liliana Taraban recebeu a Menção Honrosa na Categoria ‘15 a 18 anos’, entre centenas de participações, sendo isso motivo de reconhecimento do mérito da aluna do Conservatório, filha de músicos.

Desde 2012, Liliana Taraban é aluna na classe de piano da professora Cristina Pliousnina.

Em 2017, a Liliana concluiu o Curso Básico do Ensino Artístico Especializado em piano e violino, tendo obtido a classificação máxima em todas as disciplinas.

Actualmente é estudante do Curso Profissional de Instrumentista de Cordas e Teclas no Conservatório tendo já um histórico de apresentações públicas relevantes e prémios a nível internacional, como é o caso do Concurso Internacional “Santa Cecília” (Porto, Portugal, 2014, 3.º prémio na categoria D) e ‘The Bradshaw & Buono International Piano Competition’ (Nova Iorque, Estados Unidos da América, 2017, Menção Honrosa).