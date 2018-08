Agenda cultural em alta nos meses de Verão

Exposições Temporárias, Ateliês de Verão e muitas outras atividades marcam a Agenda Cultural editada, pelo Governo Regional, para os meses de agosto e setembro, numa programação onde se destacam a Festa do Vinho, o Festival Colombo e o Projecto “Madeira a Cantar”. Publicação que se encontra disponível para download, através do link: http://cultura.madeira-edu.pt/agendacultural/AgendaCultural/tabid/781/language/pt-PT/Default.aspx

Propostas culturais não faltam neste verão, “numa aposta em continuidade” que, segundo a Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, “vem afirmar a existência de uma oferta atractiva, diversificada, descentralizada e capaz de atrair, simultaneamente, vários públicos”.

No decorrer destes dois meses, a programação no MUDAS. Museu de Arte Contemporânea ganha destaque, quer através dos Ateliês de Verão que serão realizados entre os dias 7 e 10 de Agosto, quanto através da Exposição ‘Melancolia’ de Hélder Folgado, a inaugurar no dia 11. Prosseguem, também e entre outras, as acções relativas à segunda temporada do MUDAS.HOTsummer, com a Peça de Teatro ‘Happy Days’, de Samuel Beckett, prevista para o dia 8 de Setembro. Já o Museu Etnográfico aposta, em continuidade, nos projectos ‘O Museu vai à Rua’ e ‘Horta Pedagógica’, reforçando a sua abertura e aproximação à comunidade. Destaque-se, igualmente, a reabertura do Universo de Memórias de João Carlos Abreu, a 1 de setembro, com um vasto programa dedicado ao seu 15º aniversário.

Por seu turno e nestes dois meses, o Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira dá continuidade ao projecto ‘Hora do Conto’ e promove, nos dias 4 e 5 de Setembro, o Ateliê ‘O livro negro das cores’, dirigido a crianças entre os 4 e os 12 anos. Patente ao público, até ao dia 10 de Setembro, encontra-se, também, a Exposição ‘Tempus Fugit: da Vida à Memória Dela III – Manifestações Gratulatórias’, em homenagem a Max.

Integrado nas Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas, o Projecto ‘Madeira a Cantar’ contempla, neste período, 3 Eliminatórias, concretamente nos concelhos do Porto Moniz (11 de agosto), Santana (8 de setembro) e Porto Santo (22 de Setembro).

Finalmente, os cartazes turísticos da Festa do Vinho – que decorre de 26 de Agosto a 9 de Setembro – e do Festival Colombo – que decorre entre os dias 13 e 15 de Setembro – marcam, decisivamente, a agenda turístico-cultural da Região, por esta altura, prometendo grande animação, tanto na Madeira quanto no Porto Santo.