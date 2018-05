Adelaide de Freitas expõe ‘Espelhos do Mar II’ no Museu da Baleia

‘Espelhos do Mar II’ é o nome da exposição de Adelaide de Freitas, que foi inaugurada, no dia 2 de Maio, no Museu da Baleia, situado no Caniçal. A mostra irá estar patente ao público até ao dia 15 de Julho.

Adelaide de Freitas nasceu na Madeira, tendo viajado muito cedo para Inglaterra. Actualmente, a pintora e fotógrafa vive em Lisboa e está representada em várias colecções, com destaque para a Fundação Berardo.

Expõe desde 1995 em Portugal e no estrangeiro, sendo membro da Sociedade de Belas Artes e da Sociedade Portuguesa de Autores.