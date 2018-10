Acções de cooperação entre conservatórios da Madeira e dos Açores arrancam este ano lectivo

Ao abrigo do protocolo de cooperação no âmbito da prática musical, celebrado entre os Governos Regionais da Madeira e dos Açores, assinado pelos seus respectivos presidentes, em Janeiro de 2018, os Conservatórios das duas Regiões Autónomas, o Conservatório Regional de Ponta Delgada e o Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode (CEPAM), dão agora início ao projecto de cooperação para o ano lectivo de 2018-2019, com acções, que se enquadram no seu artigo 3.º, alínea a) sobre “promover a partilha de docentes como formadores para a formação contínua (de docentes) ou para a orientação de master classes”.

Da Madeira deslocam-se professores a Ponta Delgada, Açores, para orientar Master Classes de percussão, destinadas a alunos e docentes. De 15 a 17 de Novembro de 2018, vai Rui Rodrigues, de 5 a 7 de Março de 2019, será a vez de Fábio Nóbrega. Já de 23 a 27 de Abril de 2019, será Jorge Garcia. Neste último caso a estadia inclui um estágio com a Orquestra de Sopros do Conservatório de Ponta Delgada, que irá culminar com um Concerto no dia 27 de Abril, nos Açores.

Dos Açores para a Madeira está prevista a deslocação do professor Duarte Alves, que irá orientar um estágio com a Orquestra de Sopros do CEPAM, e que culminará com um Concerto no dia 19 Julho, no Auditório do Jardim Municipal do Funchal, às 18horas. Este concerto marcará o encerramento o ano lectivo de 2018-2019 do Conservatório, Escola das Artes da Madeira.

Com estas acções, ambas as Regiões Autónomas e os seus Conservatórios oficiais iniciam um processo colaborativo de interesse educativo e cultural. A parceria formal entre estes dois organismos pode, certamente, servir de exemplo para replicação no todo nacional, pela partilha enriquecedora que proporciona a alunos, docentes e público em geral.