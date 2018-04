ABM com Dia Internacional do Livro Infantil dedicado à escritora Maria do Carmo Rodrigues

Amanhã, dia 2 de Abril, assinala-se o Dia Internacional do Livro Infantil. O Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM) aproveita a ocasião para formalizar o auto de doação do acervo da autora madeirense Maria do Carmo Rodrigues, bem como para inaugurar uma exposição e promover uma conferência dedicada à escritora.

A cerimónia terá início pelas 17 horas, no ABM, e será presidida pela Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço.

O acervo é entregue à Região pela sobrinha da autora, Maria Antonieta Abreu Castaño. Deste conjunto documental, com datas entre 1919 e 2014, destacam-se alguns textos originais produzidos na década de 40, além de correspondência diversa, contos, novelas e textos para teatro, num total de mais de 300 documentos.

Além dos documentos pessoais e familiares, este acervo reúne documentação resultante da sua actividade enquanto directora do jornal infantil “A Canoa” (secção C), que funcionou no Funchal entre 1969 e 1971, como colaboradora da Biblioteca “O Jardim” (secção D), bem como da sua actividade associativa - na Associação ‘Lions Clube’ (secção E) e na Associação Portuguesa de Escritores (secção F).

Este arquivo estará brevemente disponível ao público.

Após a assinatura do auto de doação, segue-se a conferência ‘Cosmovisão da Ilha e do Mundo: Percursos pela escrita de recepção infantojuvenil de Maria do Carmo Rodrigues’, proferida pela Prof.ª Doutora Leonor Coelho.

A exposição no ABM com o título ‘Maria do Carmo Rodrigues e a escrita de recepção infantojuvenil. A Ilha ao Mundo’ percorre a vida e obra da escritora, com referências às obras que publicou e aos projectos mais importantes da sua carreira. Inclui uma mostra bibliográfica e documental, com exemplos das suas obras e dos documentos de arquivo doados, que ficará patente ao público até ao próximo dia 31 de Maio.

De referir que o Serviço Educativo disponibiliza ainda visitas orientadas à exposição, destinadas a alunos do secundário e ensino universitário. Para inscrições ou informações, será necessário contactar o ABM através do email (seec.abm.sretc@madeira.gov.pt) ou do telefone (291 708 400).