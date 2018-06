‘A pior comédia do mundo’ abre temporada 2018/2019 do Teatro da Trindade

A peça ‘A pior comédia do Mundo’, a estrear a 12 de Setembro, na sala que se vai chamar Carmen Dolores, com encenação de Fernando Gomes, abre a temporada 2018/2019, do Teatro da Trindade, em Lisboa, foi hoje anunciado.

Este texto “absolutamente delicioso”, como o classificou hoje o encenador, na apresentação da nova temporada do Trindade, é uma das quatro da temporada 2018/2019 a representar na sala principal daquele teatro, onde estará em cena até 27 de janeiro.

“Canção do bandido”, com libreto de Pedro Mexia, que assinala a estreia do autor na escrita operática, e música de Nuno Côrte-Real, a partir do conto tradicional “O macaco do rabo cortado”, é outra das peças a representar, de 08 a 18 de novembro, na sala que a partir de 11 de julho recebe o nome de Carmen Dolores.

“Zoom” -- a única produção própria do teatro da Trindade Inatel -, um texto do dramaturgo norte-americano Donald Margulies com tradução e encenação do diretor artístico do Trindade, Diogo Infante, que, como confessou hoje, “tinha há muito na gaveta”, estará também na sala principal do Trindade, de 13 de fevereiro a 31 de março de 2019.

A quarta peça em cartaz na maior sala do Trindade vai ser “Romeu e Julieta”, de Shakespeare, a tragédia em torno das famílias Capuleto e Montecchio, que será encenada por João Mota, “professor e mestre” de Diogo Infante, como o diretor artístico do teatro o considerou. Estará em cartaz de 17 de abril a 09 de junho de 2019.

“Ninguém e todo o mundo”, uma ópera farsa sobre Gil Vicente, encenada por António Durães, erá representada a 22 de junho de 2019, e subirá também ao palco principal daquele teatro.

Da próxima temporada constam ainda sete produções, todos em cartaz na sala Estúdio.

A série abre com “Credores”, um texto do autor sueco Augusto Strindberg, com encenação de João Paulo Esteves da Silva (13 de setembro a 07 de outubro), seguindo-se “Boa noite mãe”, uma encenação e dramaturgia de Hélder Gamboa, a partir do texto da autora norte-americana Marsha Norman, que foi prémio Pulitzer em 1983 (e que em 1986 foi protagonizada por Guida Maria e Fernanda Borsatti, no Teatro Nacional D. Maria II).

“Junto”, um espetáculo-instalação para bebés e crianças até aos três anos, com encenação de Mariana Lemos, “Boudoir”, um projeto de Martim Pedroso & Nova Companhia, a partir da obra “A filosofia na Alcova”, do Marquês de Sade, e “Emigrantes”, um regresso do encenador Ricardo Boléo ao Trindade, desta vez para encenar um texto sobre imigração do dramaturgo e cartoonista polaco Slawomir Mrozek, constam também da programação.

“3 Gods”, um texto e encenação de Rui Neto, ainda em construção, e “O testamento de Maria”, um texto do escritor e crítico de teatro irlandês Colm Tóbin, que ficará em cena de 26 de junho a 28 de julho de 2019, completam a programação da sala Estúdio.

O espetáculo final dos alunos da Escola Superior de Teatro e Cinema, de 28 a 30 de junho de 2019, o espetáculo de dança “Extesia”, outro de música, com o pianista argentino Pablo Lapidusas, o baixista cubano Leo Espinosa e o baterista brasileiro Marcelo Araújo, e um de fado, com Sandra Correia, constam também da programação do Trindade para 2018/2019.