‘A loja do mestre André’ sobe ao palco no Dia da Criança

‘A Loja do mestre André’ é a nova história em cena no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, para assinalar o Dia Mundial da Criança, com sessões de teatro para as escolas (nos dias 28, 29 e 30 de Maio) e para o público em geral (dia 3 de Junho).

A iniciativa é da Equipa de Animação da Direcção Regional de Educação / Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia que, desde da sua fundação pela Secretaria Regional da Educação em 1986, se empenha em levar aos estabelecimentos de educação pré-escolar e jardins-de-infância da RAM, animações na área da expressão musical e dramática, com o objectivo essencial de servir de ponto de partida para um trabalho interdisciplinar a ser desenvolvido pelos educadores e professores das salas/turmas.

Associada a estes espectáculos, estará patente ao público a exposição ‘Histórias de (En)Cantar’, entre 28 de Maio e 8 de Junho, com o espólio pedagógico e artístico que tem sido criado por esta Equipa de Animação ao longo dos anos.

Sinopse da peça ‘A loja do mestre André’:

‘A loja do mestre André’ é uma canção infantil, adaptada para teatro. Através de uma dinâmica entre os animais da floresta, o mestre André e um papagaio que afinava todos os instrumentos da orquestra, quando algo de inesperado aconteceu. O mestre André, um mestre exemplar e conhecido por consertar e afinar os instrumentos musicais, não sabe o que fazer e conta com a ajuda dos animais da floresta para o ajudar. Será que os animais vão ter alguma ideia? Será que este problema será resolvido? É isso que iremos descobrir...”