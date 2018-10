9.ª Edição do Madeira Curtas será apresentada segunda-feira

O Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Educação, apresenta na próxima segunda-feira, 22 de Outubro, a 9.ª edição do Madeira Curtas (MC), em cerimónia marcada para 11 horas, na Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-escolar de São Filipe.

Este é um concurso operacionalizado pela Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM), da Direcção Regional de Educação (DRE), em parceria com o Centro de Actividades Ocupacionais de Machico, estando integrado no Programa Educamedia.

‘Caminho sem dependências’ é o tema desta edição que resulta de uma Carta de Compromisso assumida entre a DRE e a Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências (UCAD), para promover a prevenção do consumo do álcool e de outras substâncias nas camadas mais jovens e poderá ser interpretado de forma livre pelos participantes.

O objectivo do MC é reconhecer e premiar o trabalho realizado na área do vídeo de curta duração (até três minutos), posicionando-se, desta maneira, como um instrumento importante na promoção da criação de conteúdos audiovisuais, com ênfase na comunidade escolar, mas cuja participação se estende a qualquer pessoa, independentemente da sua profissão, experiência, nacionalidade e local de residência.

A inscrição é feita através do endereço eletrónico https://goo.gl/nyufis até ao dia 31 de Março de 2019 e o envio dos vídeos decorre até 28 de Abril de 2019.

A cerimónia de atribuição de prémios aos vencedores realizar-se-á durante a Semana Regional das Artes 2019, integrada no Festival de Audiovisual e Cinema Escolar (FACE).

Este evento contará com a presença do director regional de educação, Marco Gomes, e com o director da UCAD, Nelson Carvalho, entre outras entidades.