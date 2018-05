‘600 Anos’ marcam presença na Feira de Lisboa

A Secretária Regional do Turismo e Cultura e a Directora Regional da Cultura visitaram, hoje, o Espaço da Madeira na Feira do Livro de Lisboa.

Certame onde o Governo Regional se apresenta, pela terceira vez, em stand próprio, com todas as chancelas editoriais do catálogo Edições DRC Livros da Madeira, num total de 133 títulos, incluindo a Revista Islenha.

Satisfeita com a presença da Madeira, naquele que é “um dos eventos de maior projecção nacional do livro e da leitura”, a Directora Regional da Cultura, Teresa Brazão, sublinhou a importância destas acções de marketing cultural “a favor de uma oferta que é de qualidade e que deve, por isso mesmo, ser reconhecida em todo o país”.

Aliás, reforça, “esta é mais uma forma de darmos a conhecer as nossas colecções, alargando os públicos e aumentando o alcance do extraordinário trabalho que se faz nesta área, o qual tem ganho maior visibilidade, nos últimos tempos, graças à disponibilização online das nossas publicações”.

Paralelamente à promoção e divulgação dos livros madeirenses, também as Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo viajaram até Lisboa.

Conforme explica a Directora Regional, “fizemos questão de aproveitar esta oportunidade para projectar estas celebrações, trazendo material promocional que foi propositadamente sob a chancela 600 Anos para entregar a todos os visitantes do espaço”.

Acresce referir que, até ao próximo dia 13 de junho, a Direcção Regional da Cultura disponibilizará praticamente todos os seus títulos disponíveis, a preços de Feira.

No caso desta participação em Lisboa, haverá lugar à promoção dos Livros do Dia, com descontos entre os 20% e os 40% sobre o PVP e Livros em promoção, com descontos até 45% sobre o PVP.