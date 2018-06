5º Festival Literário do Porto Santo de 28 a 30 de Junho

Irá decorrer, nos próximos dias 28, 29 e 30 de Junho, o 5.º Festival Literário do Porto Santo (FLiPS).

O tema do FLiPS deste ano é ‘O Imaginário das Descobertas’. Uma forma de homenagem numa altura em que a ilha faz 600 anos que foi “achada” pelos navegadores portugueses. Este, contudo, não é um evento sobre a História, já que neste encontro cultural multifacetado se irão promover diversas “descobertas”: da escrita, da viagem, dos lugares, da gastronomia, da arquitectura, do humor... . Um encontro que irá dar a conhecer diversos espaços da ilha e que conta com a colaboração de diferentes oradores, regionais e nacionais, das mais diversas áreas.

O FLiPS que tem como objectivos sensibilizar toda a comunidade escolar para perenidade da Literatura e o papel da Imaginação enquanto motor das realizações humanas.

A organização do FLiPS está a cargo da Escola Básica e Secundária Professor Dr. Francisco F. Branco, através do grupo de Professores de Português, sendo válida, a participação no evento, para efeitos de formação docente.

O programa integral poderá ser consultado na página de Facebook da Escola.