3.º finalista do ‘Madeira a Cantar’ escolhido este sábado no Faial

É no concelho de Santana, mais precisamente na freguesia do Faial, que terá lugar, no próximo sábado (dia 8 de Setembro) a partir das 21 horas, a terceira eliminatória do concurso de voz/ interpretação musical ‘Madeira a Cantar’, numa festa que integra o arraial que se realiza no local.

Será assim conhecido, neste dia, o terceiro finalista a subir ao palco na Grande Gala da 1ª edição deste concurso, que acontecerá, em 2019, na Praça do Povo (Funchal).

O concurso ‘Madeira a Cantar’ trata-se de uma incitava organizada pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, pretende apurar a melhor voz da Região.

Apuradas, para já, estão Joana Novo e Carolina Gomez, que representam os concelhos de São Vicente e Porto Moniz, respectivamente.

Integrado nas Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas, o concurso ‘Madeira a Cantar’ continua a percorrer os vários concelhos da Região, “descobrindo, valorizando e projetando talentos que, muitas vezes precisam apenas de uma oportunidade de realização”, conforme salienta a Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, acrescentando que compete ao Governo Regional reconhecer, promover e criar condições tendentes a afirmar tais talentos, dentro e fora da Região.

Em termos de avaliação, a qualidade vocal, a criatividade interpretativa e a presença em palco são os principais critérios a ter em conta pelo júri do concurso, sendo que os prémios a entregar na Grande Final oscilam entre os 5 mil euros (1º lugar) e os 500 euros.

Ainda neste mês, Porto Santo

O Porto Santo será o quarto concelho a escolher o seu representante, numa eliminatória que terá lugar a 22 de Setembro, estando a decorrer, neste momento, a fase final de candidaturas, que podem ser apresentadas por email (através do endereço madeiraacantar@gmail.com) ou presencialmente, nas instalações da Direcção Regional da Cultura, conforme decorre do Regulamento estipulado para o Concurso.

Acresce referir que, para os restantes concelhos, as inscrições encontram-se abertas.