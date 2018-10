3.ª Festa Literária Infantil do Grémio realiza-se sexta-feira no Museu de Imprensa da Madeira

A Festa Literária Infantil do Grémio realiza-se na próxima sexta-feira, 26 de Outubro, no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos, entre as 10h e as 12h30.

Este evento, promovido pelo GLM – Associação Cultural Grémio Literário da Madeira - visa a promoção da literatura infantil bem como a sensibilização das crianças e os seus pais/encarregados de educação para a importância da leitura, das artes e da música no desenvolvimento global dos mais pequenos.

A Festa conta com o apoio da Direcção Regional da Cultura, das Escolas do Ensino Básico e Câmara Municipal de Câmara de Lobos, bem como das empresas Saltos e Trambolhões e Targetlink.

Em termos de programação, destaque para as actuações de grupos de alunos de várias escolas do Concelho de Câmara de Lobos e a homenagem do Grémio ao escritor António Castro, cuja vasta obra e acção, a nível da literatura infantil, é motivo de reconhecimento e gratidão pelo contributo dado na promoção do desenvolvimento da leitura nas crianças da Região.

Mais de 270 crianças estão já confirmadas pelo que se perspectiva mais uma grande festa nesta 3.ª Edição do Grémio Literário.

A escolha do local é, de forma simbólica, o reconhecimento do Grémio Literário da Madeira pela estratégia assumida pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos na área da Educação, como membro pioneiro da Rede Territorial Portuguesa de Cidades Educadoras e um dos primeiros municípios portugueses a integrar a UNESCO Global Network of Learning Cities, para além de ser um dos municípios mais jovens do País.