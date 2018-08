‘28 Noites Ao Vivo Nos Coliseus’ de António Zambujo e Miguel Araújo é disco de ouro

António Zambujo e Miguel Araújo lideram, pela sétima semana consecutiva, o top nacional de vendas com o álbum duplo ‘28 Noites Ao Vivo nos Coliseus’, que, na semana de lançamento, entrou directamente para o n.º 1 da tabela de vendas.

O álbum acaba ainda de atingir o Galardão de Disco de Ouro, por vendas superiores a 7.500 unidades.

‘28 Noites Ao Vivo nos Coliseus’ reúne o melhor dos 28 concertos esgotados que António Zambujo e Miguel Araújo deram ao longo de 2016, nos Coliseus de Lisboa e do Porto. 28 noites muito especiais que ficarão para sempre na memória das milhares de pessoas que estiveram presentes.

“O concerto pode ser por isso comparado a uma espécie de obra de Santa Engrácia em eterna construção. Mas é uma obra-prima”, descreveu na altura o Observador.

Ao longo de todos esses concertos, António Zambujo e Miguel Araújo actuaram para cerca de 82 mil espectadores. Partilharam canções dos repertórios a solo de cada um, e outros temas que os influenciaram, como ‘João e Maria’ de Chico Buarque, ‘Sampa’ de Caetano Veloso, ‘Don’t Think Twice It’s All Right’ de Bob Dylan ou ‘Bohemian Rhapsody’ dos Queen, que também se podem ouvir no disco ‘28 Noites Ao Vivo nos Coliseus’.

Nas rádios nacionais podemos ouvir dois singles deste disco e recordar estes concertos tão marcantes, nomeadamente ‘Lambreta’, de António Zambujo, e ‘Recantiga’, de Miguel Araújo, cujos vídeos estão também disponíveis no YouTube.