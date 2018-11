2.ª Jornada ‘A LER’ arranca amanhã

Esta sexta-feira, 9 de Novembro, tem início a 2.ª Jornada ‘A LER’, um projecto da Secretaria Regional de Educação que tem como principal objectivo promover a leitura junto dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico.

Neste âmbito, ao longo do ano lectivo, são dinamizadas oficinas de leitura com o intuito de melhorar as capacidades de compreensão e de interpretação dos textos.

O tema desta 2.ª edição, que decorre amanhã, entre as 9 e as 18 horas, no Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira, será ‘A Voz, património único’.

A escolha do tema pretende assinalar, por um lado, o Ano Europeu do Património Cultural 2018 e, por outro, ressalvar a voz enquanto património humano de revalorização de práticas culturais e educativas, a título de exemplo, a leitura em voz alta.

Nesta jornada, serão abordadas questões relacionadas com a leitura, uma competência primordial no desenvolvimento das crianças e dos jovens.

Esta iniciativa é dirigida a docentes dos vários grupos disciplinares e a outros agentes culturais e demais interessados.

A sessão de abertura contará com a presença do Director Regional de Educação e demais entidades parceiras.